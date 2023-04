GENDARMERIA Orologio del 180° va a ruba: col plus valore 'in servizio' una Skoda Qaroq

Orologio del 180° va a ruba: col plus valore 'in servizio' una Skoda Qaroq.

Nel 2022, per celebrare la ricorrenza del 180° Anniversario della Fondazione del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, l'orologeria svizzera SQUALE aveva dedicato una Limited Edition di soli 80 pezzi al mondo di un orologio di prestigio, che era stato poi personalizzato da un orefice sammarinese con la posizione prevalente del logo della Gendarmeria sul quadrante ed un abbinamento cromatico blu/nero sulla lunetta unidirezionale dell’orologio in piena coerenza con i colori dell’Uniforme del Corpo.

Ebbene, i proventi derivati dalla commercializzazione dell’orologio, che ha registrato il sold-out, hanno consentito di finanziare, quale plusvalore di un’iniziativa che non aveva finalità esclusivamente celebrative, una SKODA QAROQ che entra oggi ufficialmente “in servizio” appositamente allestita per potenziare le attività di controllo del territorio da parte della Gendarmeria. Infine, è doveroso ringraziare la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per le Finanze per aver sostenuto il Corpo della Gendarmeria nella realizzazione del progetto.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: