Orologio dell'Apocalisse: 90 secondi dalla mezzanotte

Il mondo è più vicino all'Armageddon. L'Orologio dell'Apocalisse è a soli 90 secondi dalla mezzanotte, ovvero dalla catastrofe. Lo rende noto il Bollettino degli Scienziati Atomici che annualmente tiene il polso dei pericoli di un olocausto nucleare, pubblicando per la prima volta il comunicato stampa con la sua decisione in triplice lingua: inglese, russo e ucraino.

Con lo spostamento in avanti delle lancette gli esperti segnalano che il mondo non è mai stato così vicino all'apocalisse. Lo scorso anno segnava 100 secondi alla mezzanotte. "Viviamo in un periodo di pericolo senza precedenti, e l'Orologio dell'Apocalisse riflette questa realtà", afferma Rachel Bronson, il numero uno del Bullettin of Atomic Scientists. Creato nel 1947, durante la Guerra Fredda, l'orologio dell'Apocalisse, il Doomsday Clock, scandisce il tempo che l'umanità ha davanti a sé per evitare una catastrofe dovuta alle armi nucleari o ai cambiamenti climatici. L'orologio è aggiornato ogni anno. Nel 2019 era stato stabilito che all'umanità restavano appena due minuti per evitare una catastrofe, proprio come era accaduto nel 2018 e nel 1953.