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Orti Borghesi: il Soroptimist pianta un melograno in segno di Pace

L'iniziativa realizzata il 21 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Pace

di Giacomo Barducci
23 set 2026

Un melograno in segno di pace: è l'iniziativa realizzata dal Soroptimist Club San Marino agli Orti Borghesi in occasione della Giornata mondiale della pace del 21 settembre. 

"Abbiamo piantumato un melograno - afferma Francesca Barbieri, presidente Soroptimist Club San Marino -  simbolo di pace e prosperità nel nostro centro storico. Con il desiderio e l'auspicio che questo albero possa crescere insieme al nostro impegno quotidiano".

Alla piantumazione presente anche il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci e la dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole Giuliana Barulli. “Ricordiamo sempre – ha aggiunto Francesca Barbieri – che la pace non deve rimanere un ideale da celebrare, ma una responsabilità condivisa quotidianamente da ognuno di noi”.

Nel servizio l'intervista a Francesca Barbieri (Presidente Soroptimist Club San Marino)




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