SAN MARINO Orti Borghesi: il Soroptimist pianta un melograno in segno di Pace L'iniziativa realizzata il 21 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Pace

Un melograno in segno di pace: è l'iniziativa realizzata dal Soroptimist Club San Marino agli Orti Borghesi in occasione della Giornata mondiale della pace del 21 settembre.

"Abbiamo piantumato un melograno - afferma Francesca Barbieri, presidente Soroptimist Club San Marino - simbolo di pace e prosperità nel nostro centro storico. Con il desiderio e l'auspicio che questo albero possa crescere insieme al nostro impegno quotidiano".

Alla piantumazione presente anche il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci e la dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole Giuliana Barulli. “Ricordiamo sempre – ha aggiunto Francesca Barbieri – che la pace non deve rimanere un ideale da celebrare, ma una responsabilità condivisa quotidianamente da ognuno di noi”.

Nel servizio l'intervista a Francesca Barbieri (Presidente Soroptimist Club San Marino)

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