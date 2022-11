OSCE: guerra in Ucraina al centro della riunione autunnale

Si è avviata oggi la riunione autunnale dell'OSCE a Varsavia. Tema centrale del confronto la guerra in Ucraina e il ruolo di OSCE e parlamenti nazionali in risposta al conflitto. A comporre la delegazione sammarinese i consiglieri Oscar Mina, Michele Muratori e Paolo Rondelli.

"In questa sessione inaugurale - spiega il capo delegazione Oscar Mina - è stato ribadito a più riprese l'obiettivo di consolidare e confermare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina unitamente al diritto internazionale e ai diritti fondamentali che sono stati ribaditi nell'atto finale di Helsinki. Si è puntato molto sulla diplomazia parlamentare che sta acquisendo un penso e una rilevanza nel mondo decisamente molto elevata ma soprattutto di poter interagire dalle parole ai fatti".

"Una capacità quindi della diplomazia parlamentare - aggiunge - fondamentale per la voce dei parlamenti. Nel corso di questa importante assise è intervenuto in collegamento video anche il presidente ucraino Zelensky. Ha ribadito alcuni concetti molto forti come quello di menzionare il fatto che l'Ucraina resiste e cerca di mantenere la sua integrità territoriale con tutte le sue forze e con l'aiuto fondamentale di molti paesi che continuano a sostenere la causa del consesso internazionale per poter ragionale. Zelensky ha anche chiesto espressamente perché la Russia sia ancora membro di questo organismo internazionale e perché vengano ancora concessi visti e si permetta di prendere parola alla Russia in questi consessi".

L'intervista a Oscar Mina (Capo Delegazione OSCE San Marino)