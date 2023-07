DIRITTI Osce Pa e diritti Lgbt: l'intervento di Paolo Rondelli Durante la Commissione Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie

"Ho preso parte all'incontro sull'uguaglianza di genere - racconta Paolo Rondelli, in rappresentanza della Delegazione consiliare sammarinese - e ho poi avuto modo di intervenire nella sessione in appoggio a una risoluzione del collega cipriota che auspicava una maggiore partecipazione della cittadinanza nella vita politica. Credo sia molto importante il contributo che alcune associazioni e la società civile possono dare alla politica. Altro aspetto importante affrontato sono i diritti delle minoranze, soprattutto quelle Lgbt, discriminate in diversi Paesi. In alcuni c'è il pericolo reale di una regressione dei diritti di queste persone".

