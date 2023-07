DEMOCRAZIA E LIBERTÀ DI STAMPA Osce Pa: il Capo Delegazione sammarinese Oscar Mina interviene su guerra e disinformazione Si chiudono oggi i lavori della 30esima riunione annuale dell'Osce Pa a Vancouver, in Canada.

Un focus su guerra e disinformazione, mentre il conflitto russo-ucraino non si ferma e la sua narrazione influenza l'opinione pubblica. Ad approfondire il tema, tra propaganda e fake news, è il Capo Delegazione di San Marino all'Assemblea Parlamentare Osce, Oscar Mina, nel suo intervento in plenaria in qualità di “Special Rapporteur sulla disinformazione”. Mai come ora si nota l'importanza della libertà di stampa. Con oltre 350 siti attivi che diffondono notizie false sulla guerra in Ucraina, si rende chiaro come non si combatta solo sul campo di battaglia, ma anche lungo le linee informatiche del web. La manipolazione delle menti come arma più letale. In chiusura dei lavori Mina si è poi soffermato sul valore di una diplomazia parlamentare come l'Osce, che deve continuare a perseguire i suoi obiettivi: sostenere il diritto internazionale e arrivare a una vera cooperazione in termini di sicurezza globale.

