OSCE PA: la delegazione sammarinese a Istanbul per la 23° riunione autunnale

Si sono aperti con la riunione della Commissione Permanente i lavori della 23° sessione autunnale dell'OSCE PA. Presente a Istanbul la delegazione sammarinese composta dai Consiglieri Oscar Mina (capo delegazione), Sara Conti e Michele Muratori. In apertura i report della Governance dell’Assemblea, a seguire l’argomento centrale dell’Autumn Meeting 2025; i “50 anni dell’OSCE: rivitalizzare il multilateralismo attraverso il dialogo e la cooperazione”.

Un aspetto “imperativo” dell'OSCE e della sua Assemblea Parlamentare afferma il capo delegazione sammarinese Oscar Mina: “Il contesto globale in cui operiamo è profondamente diverso. La guerra è tornata nel continente europeo – aggiunge - le tensioni geopolitiche si sono acuite, la fiducia reciproca tra gli stati si è indebolita e il multilateralismo vive una fase di fragilità”. In questo contesto, aggiunge Oscar Mina, l'OSCE può e deve riaffermare la sua missione originaria: “Essere uno spazio di confronto, anche quando il confronto è difficile; un ponte tra posizioni distanti; luogo dove la diplomazia non si ferma di fronte al conflitto, ma lo previene e lo trasforma”. In secondo luogo Mina ritiene importante riaffermare il “valore della diplomazia” come metodo che non è un esercizio retorico: “È la capacità di ascoltare e di riconoscerla legittimità sulle preoccupazioni che incombono”.

Evidenziato infine come il tema della sicurezza non sia solo militare, ma anche rispetto dei diritti umani, tutela delle minoranze, libertà dei media e promozione della società civile. Tra gli appuntamenti in programma anche il Forum sul Mediterraneo, in cui verrà dibattuto il tema della Situazione in Medio Oriente, presente e futura, con particolare riferimento a Gaza.







