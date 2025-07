OSCE Pa: San Marino aderisce al Silk Road Group e rilancia la cooperazione internazionale

A Porto la 32ª sessione dell'Assemblea Parlamentare OSCE: al centro il rafforzamento della diplomazia parlamentare, in vista del 50° anniversario dell'Atto di Helsinki, ribadendo i valori di pace, sicurezza e diritti umani. La Repubblica di San Marino ha aderito al Silk Road Group per promuovere cooperazione economica e culturale. Nelle prossime sessioni i temi saranno la sicurezza dell'area Osce, l'obiettivo pace nei teatri di guerra e il rilancio della cooperazione nei Balcani occidentali.



"In questo momento l'erosione della fiducia delle istituzioni multilaterali ha indebolito molto la nostra capacità di affrontare le sfide alla sicurezza in tempo - commenta il capo delegazione sammarinese all'Osce Pa, Oscar Mina -. L'atto finale di Helsinki ovviamente oggi è ancora uno degli elementi più importanti che coinvolge i parlamentari nel processo delle Osce in una maniera molto attenta sulla politica in un processo che richiede un impegno ad alto livello. Tra l'altro abbiamo potuto assistere veramente a delle grandi enunciazioni da parte degli stessi vertici di questo organismo, in particolare anche del tesoriere che ha voluto menzionare come purtroppo da anni la Federazione Russa non sta versando dei contributi che potrebbero essere sicuramente agevolanti per l'assemblea stessa e sta letteralmente minando la stabilità dell'OSCE".

"A margine dei lavori in questa sessione - continua Mina - abbiamo potuto dare la nostra adesione ai lavori dell'assemblea del gruppo della Seta per poter condividere all'interno dell'assemblea parlamentare stessa i principi guida, le pratiche e gli obiettivi di questo gruppo che mira a rafforzare un dialogo, promuovere una connettività e favorire una cooperazione globale tra gli stessi Stati, soprattutto in temi di trasporti, di commercio, di energia, di investimenti, di turismo e di scambio interculturale. Non abbiamo tra l'altro potuto nascondere la nostra intenzione, che avevamo già menzionato da tempo, di ospitare uno di questi eventi nel nostro Paese".

Nel video l'intervista al capo delegazione sammarinese all'Osce Pa, Oscar Mina

