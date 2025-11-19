OSCE PA: ultima giornata di lavori per la delegazione sammarinese a Istanbul

Si avvia alla conclusione la 23° riunione autunnale dell'OSCE PA a Istanbul. La delegazione sammarinese composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo delegazione), Sara Conti e Michele Muratori si è focalizzata su tre tematiche: medio oriente, diritti umani e sistema commerciale globale.

“Il medio oriente – analizza nel suo intervento Mina – è un'area che da sempre coinvolge tutta la comunità internazionale. Il punto è che tutti i paesi del Golfo intrattengono da anni rapporti più o meno ufficiali con Israele e giustamente ci si chiede quale futuro possiamo immaginare di fronte a questo accordo di tregua”.

Diritti umani il tema su cui si è focalizzata invece Sara Conti: “Human dignity first, la dignità umana deve venire prima di tutto – afferma – proteggere le vite significa garantire sicurezza, salute e opportunità a tutte le persone. In questo senso non possiamo che accogliere con soddisfazione l'annuncio che l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE si unirà alla coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini".

Michele Muratori fa notare come in un epoca in cui la competizione globale prevale troppo spesso sulla cooperazione, il compito principale è riaffermare la forza delle regole, della fiducia e della solidarietà internazionale. “Riaffermare un sistema commerciale basato su regole – aggiunge – significa scegliere la trasparenza anziché l'arbitrarietà, la cooperazione anziché l'isolamento. Un sistema commerciale equo e sostenibile – conclude – non è solo un meccanismo economico; è un progetto politico morale, una scelta di civiltà”.

Nel servizio un estratto degli interventi di Oscar Mina, Sara Conti e Michele Muratori (Delegazione sammarinese OSCE)