OSCE: pronta a partire per Washington la delegazione sammarinese.

La delegazione consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE composta dai Consiglieri Sara Conti e Michele Muratori parteciperà alla Missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE che si terrà negli Stati Uniti in occasione delle elezioni del 5 novembre.

In programma due giorni di briefing a Washington, durante i quali saranno informati da amministratori elettorali, esperti, rappresentanti di partiti politici e rappresentanti della società civile, prima di dispiegarsi in diversi seggi del paese per il monitoraggio nel giorno delle elezioni. I lavori si svolgeranno a stretto contatto con i colleghi dell'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani con l’obiettivo di fornire, il giorno successivo alle elezioni, una valutazione in merito allo svolgimento della tornata elettorale.

