Oscillazioni record: come la guerra in Iran ha fatto esplodere i prezzi alla pompa

Da quando la crisi iraniana ha scosso i mercati energetici internazionali, i prezzi dei carburanti al consumo non hanno smesso di muoversi, con variazioni quotidiane senza precedenti negli ultimi decenni. Lo mostrano le rilevazioni giornaliere del Platts Mediterraneo, il parametro di riferimento per i carburanti raffinati nell'area del Mediterraneo, che San Marino Rtv ha monitorato dal 26 febbraio al 21 marzo 2026.

Cos'è il Platts e perché conta

Il prezzo che i cittadini - in Italia come a San Marino - vedono alle pompe non dipende direttamente dal costo del barile di greggio, ma da un indice meno noto al grande pubblico: il Platts Mediterraneo. Ogni giorno, nelle ultime ore di contrattazione, l'agenzia internazionale S&P Global Platts raccoglie le offerte di acquisto e vendita di carburanti già raffinati nei principali porti del Mediterraneo — il cosiddetto Mediterranean Platts CIF — e pubblica una quotazione espressa in dollari per tonnellata. È questo il prezzo che le compagnie petrolifere usano come base per costruire il prezzo industriale al litro, a cui si aggiungono poi i costi logistici, i margini commerciali, le accise e l'IVA. Quando il Platts sale, il prezzo alla pompa può così adeguarsi nel giro di ore.

La variabile che può fare la differenza è il momento in cui il gestore ha effettuato l'ultimo acquisto di carburante e la possibilità di stoccare grandi quantità di prodotto. Ad esempio chi ha acquistato il carburante due giorni prima di un rialzo può permettersi di mantenere prezzi più bassi finché le scorte reggono, perché ha già pagato il prodotto a un costo inferiore. Chi invece acquista giorno per giorno - la maggior parte degli esercenti - è costretto ad adeguarsi quasi in tempo reale alle quotazioni Platts, senza alcun margine di manovra.

Tre settimane sulle montagne russe

Nelle ultime settimane il meccanismo ha amplificato ogni scossa geopolitica con una velocità inedita. Tra il 4 e il 5 marzo, nelle due giornate più intense dall'inizio della crisi, la benzina al consumo è balzata di oltre 8 centesimi al litro in 48 ore, mentre il gasolio ha registrato un rialzo cumulato di oltre 23 centesimi nei soli due giorni. Sommando tutte le variazioni del periodo, il gasolio ha accumulato un aumento netto di quasi 58 centesimi al litro, la benzina di oltre 33 centesimi. Non sono mancate le correzioni: il 12 marzo si è registrato il calo più brusco dell'intero periodo, con il gasolio che ha perso quasi 11 centesimi in una sola giornata. Ma le discese sono state più brevi e meno ampie dei rialzi, lasciando un saldo complessivo nettamente positivo nel periodo.

Il ruolo del benzinaio

Questa situazione porta spesso l'uomo della strada a guardare con sospetto al distributore sotto casa. La realtà è che il gestore della stazione di servizio non ha responsabilità sul prezzo finale e riceve il compenso in base alla quantità di prodotto venduto, non al suo prezzo. Anzi, paradossalmente, un aumento dei prezzi si traduce per il benzinaio in costi più alti, come le commissioni sulle carte di credito, e ad un rischio di riduzione dei consumi.

"Assorbito" il taglio delle accise

Di fronte a questa situazione, Italia e San Marino hanno proceduto con il taglio di 20 centesimi delle accise - Roma dal 19 e il Titano dal 20 marzo - con l'obiettivo di rendere il pieno meno costoso. Non solo: a San Marino si aggiunge all'aumento della scontistica Smac già varato nei giorni precedenti. Il problema è che il mercato non ha aspettato. Negli ultimi giorni il gasolio ha guadagnato altri 20 centesimi al litro e la benzina quasi 9, vanificando di fatto l'intera misura appena entrata in vigore. Il taglio delle accise da 20 centesimi, pensato per dare respiro a famiglie e imprese, è stato così assorbito quasi interamente dai rincari di 48 ore, prima ancora che i consumatori potessero beneficiarne in modo stabile.







