OSLA – concessionari: focus sulle difficoltà nelle immatricolazioni in Italia

Cresce il malumore tra i concessionari di auto a San Marino per il protrarsi di difficoltà che mettono a rischio il comparto. Nell'incontro con l'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori messe sul tavolo le maggiori criticità, su tutte il tema delle immatricolazioni in Italia: “Punto già affrontato con le Segreterie di Stato competenti – afferma Luigi Tontini, presidente OSLA – ma ci troviamo ancora in mezzo a un guado”.

Aspetto che porta alla perdita di clientela per le attività sammarinesi: "Le imprese di San Marino che sono oggi qui da noi - afferma Tontini - hanno una forte perdita del loro mercato e quindi rischiano o di chiudere o di trovarsi in condizioni di migrare verso il territorio italiano".

"Con la Segreteria di Stato - aggiunge Tontini - abbiamo avanzato delle richieste, quali la sburocratizzazione della documentazione, un canale preferenziale per appoggiare i documenti sull'Italia. Nel frattempo nel mercato nazionale, cioè su San Marino, potremmo alleggerire gli impegni che loro hanno, sia per l'immatricolazione che del nuovo e dell'usato".

