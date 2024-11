ECONOMIA Osla, dimissioni irrevocabili anche del Collegio Sindacale Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori sempre più vicina a nuove elezioni

Caos in Osla: si dimette anche il Collegio Sindacale. In una lettera la Presidente Milena Bizzocchi e i membri Marilena Conti e Sandro Pavese comunicano di aver ricevuto le dimissioni dei quattro membri del Consiglio Direttivo per il venir meno delle “basilari regole di condivisione, collaborazione e partecipazione alle scelte dell'attività associativa, conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale”. Considerate le motivazioni espresse – si legge – anche il Collegio sindacale formalizza le proprie “irrevocabili” dimissioni. Il Direttivo dovrebbe riunirsi ad inizio della prossima settimana. Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori sempre più vicina, dunque, a nuove elezioni.

