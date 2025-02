IMPRENDITORI Osla, giovedì convegno su Politica Agricola Comune L'appuntamento alla Sala Polivalente di Murata

In un’epoca di cambiamenti climatici e sfide globali, il futuro dell’agricoltura deve tornare al centro del dibattito pubblico. Per questo Osla – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori in collaborazione con il proprio gruppo di lavoro GLAAS, ha organizzato una conferenza pubblica sulla Politica Agricola Comune (PAC)”. L'appuntamento è per giovedì, 20 febbraio, alle 20:45, nella Sala Polivalente di Murata.

L’obiettivo è analizzare le opportunità offerte dal contesto europeo e valutare strategie per il sostegno e lo sviluppo del settore agricolo locale grazie alla presenza di relatori d’eccezione. Oltre al Presidente OSLA Luigi Tontini, parteciperanno il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura Matteo Ciacci; Presidente Coldiretti Rimini; Guido Cardelli Masini Palazzi, il Responsabile Interprovinciale CAA Coldiretti Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna Marco Giovannini e Renzo Moroni, già Responsabile P.O. “Agricoltura Regione Emilia Romagna – Servizio Territoriale di Rimini”.

Nel video l'intervista a Luigi Tontini, Presidente OSLA

