IMPRESE Osla sul Decreto Lavoro: "Non ci soddisfa completamente"

Il Decreto Lavoro, pubblicato e in attesa della ratifica del Consiglio Grande e Generale entro 90 giorni, “non soddisfa pienamente le aspettative di piccole e medie imprese, sebbene contenga elementi positivi”. A dirlo è Osla, che auspica una revisione sostanziale prima dell'entrata in vigore. “Diversamente – afferma – sarebbe un'occasione mancata per rendere più moderno e internazionale il sistema Paese, già obsoleto rispetto alle moderne normative europee”. Occhi puntati sull'impatto che avrebbe sul tessuto economico e sugli investimenti esteri. Tra le principali novità il tempo determinato, allungato da 18 a 24 mesi, ma con extra costi per le imprese: “In un momento di piena occupazione – commenta Osla - non vediamo la necessità di gravare sul datore di lavoro. La normativa italiana è più favorevole”. Il lavoro interinale sarà invece ammesso fino a sei mesi (e non più nove) nell'arco di un anno. “Sebbene rivisto – afferma l'Organizzazione degli imprenditori – sembra destinato a rimanere in gran parte inapplicato, senza promuovere flessibilità nel mercato del lavoro”. Infine ulteriori restrizioni anche sui distacchi. “Rimaniamo aperti al dialogo costruttivo – conclude Osla – ma ribadiamo che non possiamo accettare condizioni meno favorevoli rispetto a quelle attuali, specialmente alla luce delle recenti modifiche alla disciplina italiana e del percorso di associazione all'Ue”.

