Ospedale, aggressioni e video sui social: infermieri e Cdls chiedono tutele

Aggressioni, minacce, insulti e ora anche riprese non autorizzate diffuse sui social. Gli ultimi episodi avvenuti all’Ospedale di Stato riportano al centro il tema della sicurezza del personale sanitario e della tutela di chi lavora nei servizi pubblici. A intervenire sono l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino e la Cdls, entrambi con una ferma condanna nei confronti di ogni forma di violenza ai danni di medici, infermieri e operatori.

Il riferimento è ai recenti fatti di cronaca: l’aggressione verbale al personale del Pronto Soccorso e il caso del cittadino sammarinese che ha filmato di nascosto una visita tra Pronto Soccorso e Neurologia con occhiali smart, pubblicando poi le immagini sui social, con medici e operatori riconoscibili.

L’Ordine degli infermieri condanna “ogni forma di violenza, fisica, verbale, psicologica o discriminatoria”, sottolineando che questi comportamenti ledono la dignità degli operatori, ne compromettono il benessere e rischiano di incidere sulla qualità dell’assistenza. Da qui la richiesta di rafforzare una cultura del rispetto e del dialogo, a tutela di chi cura e del diritto alla salute dei cittadini.

Sulla stessa linea la Cdls, che ricorda di aver già denunciato un anno fa il problema della sicurezza negli ambienti sanitari. Il sindacato esprime vicinanza al personale coinvolto e denuncia anche la violenza che passa dai social, con commenti denigratori e offensivi contro i dipendenti dell’Iss. Pur riconoscendo criticità reali come carenza di personale, tempi di attesa e pressione sui servizi, il sindacato ribadisce che nulla può giustificare aggressioni o intimidazioni.

Per la Cdls servono prevenzione, formazione e supporto legale, amministrativo e psicologico per chi subisce violenze. Un impegno che, secondo Ordine e sindacato, deve coinvolgere ISS, istituzioni e cittadini: difendere chi cura significa difendere la sanità pubblica.









