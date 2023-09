LAVORO Ospedale di Stato, Gian Marco Pedrazzi, medico pronto soccorso: "A San Marino ho ritrovato il rapporto con il paziente" Dopo 13 anni di servizio all'Infermi di Rimini Pedrazzi, nel 2019, ha lasciato la struttura per trasferirsi professionalmente all'Ospedale di Stato di San Marino

In un periodo in cui la carenza e fuga di medici dal Titano preoccupa, c'è chi negli ultimi anni ha compiuto una scelta professionale e di vita opposta. Dopo 13 anni di servizio all'Infermi di Rimini, Gian Marco Pedrazzi, medico del pronto soccorso, nel 2019 ha lasciato la struttura per trasferirsi professionalmente all'Ospedale di Stato di San Marino: “Qui – racconta – ho trovato nuovi stimoli e quel rapporto con il paziente che a Rimini si era perso anche a causa di ritmi e carichi di lavoro pesantissimi. Il nostro è un lavoro carico di stress e avere degli stimoli che ti aiutano a superare le difficoltà lavorative che troviamo ogni giorno nei pronto soccorsi di tutto il mondo e uno dei motivi per cui consiglierei di venire a San Marino".

San Marino è una realtà in cui mi trovo molto bene, aggiunge, una scelta che sta arricchendo la mia esperienza lavorativa: "È un pronto soccorso in cui facciamo diversi accessi, ovviamente proporzionati alla realtà. Ho ritrovato un bell'ambiente in cui mi trovo bene. Ho ritrovato stimoli lavorativi che dopo un po' di anni a Rimini avevo perso".

Nel servizio l'intervista a Gian Marco Pedrazzi (Medico pronto soccorso)

