Ospedale di Stato: martedì 12 agosto chiuso il piano -2 del parcheggio

8 ago 2025
Ospedale di Stato

L’ISS informa che per l’intera giornata di martedì 12 agosto resterà chiuso il piano -2 del parcheggio dell’Ospedale di Stato – il cosiddetto “P4”, situato sotto l’istituto di credito. La misura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione e la sostituzione dei corpi illuminanti. Per motivi di sicurezza, l’area sarà transennata già a partire dalle 21:30 di lunedì 11 agosto. Durante la chiusura sarà possibile utilizzare gli altri parcheggi nelle vicinanze dell’Ospedale di Stato, in particolare il multipiano di via La Toscana.




