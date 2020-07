Ospedale di Stato, ritorna “Open week sulla salute della donna” ma chiudono i parcheggi sul retro

Dal 16 al 19 Luglio torna Open week sulla salute della donna, una iniziativa promossa da Fondazione Onda e dagli ospedali Bollini rosa, di cui fa parte anche l’Ospedale di Stato di San Marino. Si tratta di programmi sanitari che fissano percorsi di screening e di cura appositamente per le donne e che possono osservare da vicino la salute femminile.

Da qualche anno in diversi ospedali si sono sviluppate iniziative preventive e di screening o veri e propri ambulatori Donna, in risposta ai bisogni di salute delle donne di ogni età. Dal 2019 fa pare del progetto anche l'ospedale di San Marino. In questa settimana, durante l’Hospital open week, l’Unità di Ginecologia eseguirà gratuitamente a tutte le donne fra i 25 e 64 anni l'esame del Pap test (solo nel caso non sia stato mai effettuato prima). L’Unità di Neurologia sarà invece a disposizione con uno sportello informativo sul tema della demenza e per effettuare uno screening sulle donne di età maggiore o uguale a 70 anni, tramite un test molto sensibile nell’identificare precocemente segni di declino cognitivo.

Sul retro dell'ospedale, a partire da oggi, lunedì 13 luglio, fino al 31 dicembre 2020, sono stati chiusi al traffico e alla sosta la strada i parcheggi sul retro dell'ospedale, dove si trovano gli ingressi agli ambulatori della Cardiologia e al magazzino del Centro Farmaceutico. Per effettuare interventi sulla parte grezza dell’Ospedale.