ANNIVERSARIO Ospedale: giornata dedicata al ricordo di Oliviero Soragni, storico primario di Ortopedia

"Ho condiviso con il dottor Soragni la quotidianità di 25 anni di lavoro nel reparto di Ortopedia di San Marino - racconta Mauro Alfarano, ortopedico -. Lo ricordo con affetto e rimpianto. Un grande professionista, ma soprattutto un grande uomo. Per noi sempre uno stimolo a migliorarci". Scomparso un anno fa, all'età di 73 anni, ha lasciato un'eredità di sapere, umanità e dedizione al lavoro che rendono vivo il suo ricordo. Oliviero Soragni fu fondatore e primario dal 1988 al 2014 del Reparto di Ortopedia e Chirurgia della Mano dell'Ospedale di Stato. Con la sua equipe ha condotto migliaia di interventi, prodotto innumerevoli lavori scientifici e organizzato diversi congressi, portando San Marino nel mondo. Per questo l'Iss ha deciso di ringraziarlo e rendere onore alla sua memoria, organizzando un corso di formazione a lui dedicato, ma soprattutto intitolandogli la sala operatoria ortopedica. "E' nato tutto da un'istanza d'Arengo presentata dall'ex Segretario che iniziò il reparto - commenta Silvia Soragni, moglie di Oliviero -. Lo ricordiamo come una persona sempre sorridente. Anche negli ultimi due anni di malattia lui non si è lamentato nemmeno una volta". "Un grande riconoscimento a una grande professionalità - aggiunge Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità -. E' stata una persona amata, che si è messa a disposizione della comunità sammarinese con grande impegno per la tutela della vita e della salute. Un riconoscimento dovuto da parte delle istituzioni". "Ciò che l'ha reso grande - sottolinea Sergio Rabini, direttore sanitario Iss - è la sua formazione continua. Questo gli fa un grande onore perché ovviamente ha creato anche un grande gruppo".

Mauro Alfarano (ortopedico), Silvia Soragni (moglie di Oliviero Soragni), Mariella Mularoni (Segretario alla Sanità) e Sergio Rabini (Direttore Sanitario Iss)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: