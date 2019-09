Ospedale “Infermi”: i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori in visita alla Neonatologia di Rimini

La visita all'Ospedale Infermi

Fiore all'occhiello della Sanità romagnola, la Neonatologia di Rimini; che ogni anno assiste, nelle delicate fasi del parto, e nei momenti successivi, anche alcuni piccoli sammarinesi e i loro genitori. La Reggenza ha deciso allora di consegnare un assegno, al reparto. Insieme ai Capi di Stato, il Segretario alla Sanità Franco Santi, il DG dell'ISS, il Direttore Socio sanitario Mara Morini ed il Direttore della Pediatria Nicola Romeo, che proprio all'Ospedale di Rimini ha prestato servizio per diversi anni. Ad accoglierli il Direttore dell'”Infermi”, i vertici della AUSL Romagna, oltre alla responsabile della Terapia Intensiva Neonatale: prima tappa della visita. Luogo di ansia, attesa, speranza; dove vengono gestite le situazioni più critiche. Gli ambienti – tuttavia – sono angusti, e ormai poco funzionali rispetto agli attuali standard. I Capi di Stato sono stati così accompagnati nell'ala dell'Ospedale di recente costruzione, dove sorgerà il nuovo reparto. Vi saranno altissima tecnologia, elevati standard strutturali; ma anche un'attenzione particolare agli aspetti di “umanizzazione”, essendo coinvolte, in questo reparto, intere famiglie, e non solo il singolo paziente. Al termine della visita uno scambio di doni fra la Reggenza ed il DG dell'Azienda USL Romagna Marcello Tonini.

Nel servizio le interviste ad Andrea Gualtieri (Direttore Generale ISS) e Stefano Busetti (Direttore Sanitario Azienda USL Romagna)

