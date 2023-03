Ospedale: Mario Nicolini e Gabriele Donati sono i nuovi direttori di Oncologia e Medicina Interna

Nel video l'intervista a Mario Nicolini (direttore Uoc di Oncologia), Gabriele Donati (direttore Uoc di Medicina Interna) e Maria Loredana Stefanelli (ex direttore Uoc di Medicina Interna)

La squadra è al completo. Merito dell'arrivo di due primari nell'organico Iss. Mario Nicolini è il nuovo direttore della Uoc di Oncologia. Già specialista con ruoli di responsabilità negli ospedali di Rimini e Cattolica. Alle spalle, un'esperienza di oltre 30 anni. "Spero di portare un valore aggiunto - afferma il neodirettore -, prendendomi cura dei pazienti a partire dalla prevenzione.

Dall'educazione dei giovani, contro l'abuso del tabacco, agli screening. Nuovo direttore della Uoc di Medicina Interna è invece Gabriele Donati, già dirigente medico nel settore al Malpighi di Bologna e all'Infermi di Rimini. Punto forte: un'alta specializzazione in Epatologia. Appena arrivato all'ospedale di San Marino, ne ha subito apprezzato le qualità: "Una realtà in cui la possibilità di avere procedure diagnostiche in maniera quasi immediata - spiega - e una collaborazione stretta con i colleghi può dare grandi risultati".

A passargli il testimone è Maria Loredana Stefanelli, che lascia l'incarico tra gli applausi e l'affetto dei colleghi: "Che emozione, lascio qui il mio cure - confessa -, ma sono serena perché so che la squadra bene organizzata". “Grazie all'arrivo dei nuovi primari, siamo tornati attrattivi – commenta il direttore generale Bevere –, pronti per nuove sfide”. “La sanità sammarinese è guardata con attenzione da fuori – gli fa eco il segretario alla Sanità Ciavatta – e dobbiamo continuare a cogliere questa opportunità”.

Nel video l'intervista a Mario Nicolini (direttore Uoc di Oncologia), Gabriele Donati (direttore Uoc di Medicina Interna) e Maria Loredana Stefanelli (ex direttore Uoc di Medicina Interna)