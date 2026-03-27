Osservatorio Turismo: 2,1 milioni di visitatori, in crescita

Oltre 2 milioni e 100mila visitatori (2.110.236), in crescita del 2% sul 2024. Presenze più concentrate naturalmente nel periodo estivo, ma il saldo positivo rispetto al 2024 si estende anche nei mesi autunnali, fino ad ottobre, che ha registrato un incremento di visitatori del 9,5% nell'anno. Crescono quelli che raggiungono il Titano in auto (+2,6), lieve calo invece per i pullman.

La massima concentrazione del transito in estate cade nella tarda mattinata, dalle 11 alle 13, con un trend lineare nelle ore pomeridiane; e nel week-end con il 37,9% dei mezzi in movimento rispetto ai restanti giorni della settimana. 99% dei turisti che scelgono San Marino sono europei, Italia in testa, con il 68,1%; seguita da Germania, Polonia e Slovacchia. In controtendenza rispetto al passato, segno meno per i passaggi in funivia (624.292 per un -5,7%).

Sostanzialmente in linea i numeri del turismo di sosta: con 123.087 arrivi e 216.934 pernottamenti, con una media di 1,74 notti trascorse a persona. Prediletto l'albergo (71%), calano agriturismo e camping, crescono B&B, Istituti Religiosi, case e appartamenti. Un visitatore su due proviene dallo stivale, ma le presenze straniere continuano a crescere rispetto alle italiane. Guardando ai continenti: in calo solo i turisti africani (-24,1%); di segno più quelli in arrivo da America (+70,9%), Oceania (+57,1%) e Asia (+35,6%).









