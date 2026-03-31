SERVICE
Osvaldo Bevilacqua protagonista alla serata di Soroptimist e Lions club San Marino
Il giornalista vanta oltre 40 anni di viaggi e più di 18 milioni di chilometri percorsi raccontando il mondo
Serata divulgativa promossa da Soroptimist e Lions club San Marino con l'evento "Viaggi da Record". Protagonista il giornalista Osvaldo Bevilacqua, guinnes world records della televisione, ambasciatore nel mondo de "I borghi più belli d'Italia". Oltre 40 anni di viaggi e più di 18 milioni di chilometri percorsi raccontando il mondo, illustrati nella terrazza di Giorgia Boutique.
[Banner_Google_ADS]