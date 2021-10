48ESIMA CONSULTA DEI RESIDENTI ALL'ESTERO Otello Pedini confermato Presidente per la nona volta Voto estero e cittadinanza al centro dei lavori che proseguiranno fino al 5 ottobre. Proposta intitolazione Museo Emigrante al Prof. Giovanni Galassi, recentemente scomparso

Intitolare il museo dell'emigrante al recentemente scomparso professor Giovanni Galassi. La Consulta, su proposta dell'ex direttore del Museo Noemi Ugolini, lo chiederà alle autorità nella risoluzione finale. La figura del professor Galassi, primo Presidente eletto della Consulta, ma anche Presidente della Comunità di Roma per 27 anni, a lungo Ambasciatore presso la Santa Sede e stimato Chirurgo e docente universitario, è stata ricordata all'inizio dei lavori da Otello Pedini che in mattinata è stato confermato per la nona volta, alla Presidenza dell'organismo Commemorato, nel ventesimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, anche il sammarinese Stefano Giorgetti, che fu tra le vittime dell'11 settembre 2001. A seguire il saluto istituzionale del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Bruno Ugolini, della famiglia sammarinese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ha espresso apprezzamenti al Governo per un miglioramento, rispetto all'esecutivo precedente, dei rapporti con le comunità estere, anche per gli atti compiuti. Come la sanatoria per la riassunzione della cittadinanza sammarinese, i cui termini scadono il 31 ottobre. Circa 1.100 finora le richieste che dovranno poi essere perfezionate entro il giugno del 2023. Ma oltre alla cittadinanza, anche il tema del voto estero resta al centro dei lavori e una soluzione potrebbe essere quella illustrata nel pomeriggio dal Segretario agli Interni Elena Tonnini. Entro quattro mesi sarà redatta una relazione sull'ipotesi di far votare gli elettori esteri nei loro paesi di residenza. Tra le opzioni oggetto di valutazione anche il cosiddetto seggio estero su cui in Consulta sembrano cadute le antiche pregiudiziali.

Nel servizio le dichiarazioni del Segretario agli Esteri Luca Beccari e del Presidente della Consulta Otello Pedini

