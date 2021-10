SAN MARINO FOR THE CHILDREN ONLUS Ottima partecipazione alla giornata di raccolta fondi a Fonte dell'Ovo Presente durante la giornata anche Alessandra Perilli

Ottima partecipazione alla giornata di shiatsu, aperta a tutti, al centro Tennis di Fonte dell'Ovo organizzata dall'associazione San Marino for the Children onlus, con il supporto della scuola di Shiatsu Ryu Zo di Rimini.

Durante la giornata ospite d'eccezione la due volte medaglia olimpica Alessandra Perilli. L'iniziativa è stata realizzata per contribuire alla raccolta fondi organizzata dall’associazione San Marino for the Children onlus in favore dei bisogni primari della popolazione di Haiti.





RACCOLTA FONDI PRO EMERGENZA HAITI

Iban : SM 69 S 06067 09803 000030155777 // Conto corrente intestato: Associazione San Marino for the Children onlus



