SALUTE Ottobre Rosa 2025: ecco le iniziative in territorio

San Marino si tinge di rosa per il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L'Iss presenta il calendario di eventi alla presenza delle istituzioni, dei professionisti e delle associazioni di volontariato. Nel 2024 sono 7.052 le mammografie, con un’adesione vicina all’80% e 43 neoplasie individuate. Dati positivi, che superano quelli italiani.

"Le fasce sotto osservazione sono sempre le stesse, 45-70 anni - ricorda Claudio Vagnini, direttore generale Iss -. Visto che il tumore al seno è una delle realtà più rappresentate tra le malattie oncologiche è bene che ci sia attenzione e partecipazione a questi screening".

Tra le iniziative dell'Ottobre Rosa: illuminazione delle Torri, le storie di chi ci è passato e i consigli dei professionisti nel talk “Oltre la Cura” l’8 ottobre, “Passeggiata Rosa” il 18 ottobre, mostra fotografica “Ri-Belle” con le pazienti-testimonial a Palazzo Sums, oltre al concorso in collaborazione con gli Istituti Culturali per la realizzazione di un'opera da posizionare nella sala mammografica. Per tutto il mese di ottobre, sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente la rimozione del tatuaggio della radioterapia. Grande traguardo l'inaugurazione della Stereotassi Mammografica donata da Asdos, che permetterà all'ospedale di San Marino di diventare autonomo nel trattamento del tumore.

"Sì, infatti ringraziamo l'associazione donne operate al seno - commenta Mariella Mularoni, segretario alla Sanità - che hanno fatto questa donazione e sono macchinari all'avanguardia che ci danno la possibilità di poter fare una diagnosi precoce proprio sin dall'inizio dai primi stadi".

Novità la collaborazione con Giorgia Boutique per raccolta fondi: apericena, yoga, golf, briscola e la giornata moda & bellezza.

Nel video l'intervista a Claudio Vagnini (direttore generale Iss) e Mariella Mularoni (segretario alla Sanità)

