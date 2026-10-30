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Ottobre Rosa 2026: si chiude un mese all'insegna della prevenzione

Il Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini ha annunciato la volontà di valorizzare l'area verde dietro l'Ospedale e dedicarla a Mariella Mularoni

di Giacomo Barducci
30 ott 2026

Si chiude “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che quest'anno ha coinvolto istituzioni, terzo settore e privati in una sinergia speciale. A completare questo percorso il Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini ha annunciato la volontà di valorizzare l'area verde dietro l'Ospedale e dedicarla a Mariella Mularoni.

Mara Valentini, presidente ASDOS, ha rimarcato il grande cuore dei sammarinesi che in questo mese si sono messi in campo per far si che le campagne di prevenzione del tumore al seno siano portate avanti. Claudio Vagnini, direttore generale ISS, guarda al tema della prevenzione a tutto tondo sottolineando il forte impegno del comitato esecutivo ISS in questa direzione.

Nel servizio le interviste a Massimo Andrea Ugolini (Segretario di Stato alla Sanità) e Claudio Vagnini (Direttore generale ISS)




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