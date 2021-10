Ottobre rosa: ASDOS in udienza dai Capitani Reggenti

E' la prima patologia tumorale nella donna, a San Marino come nel mondo. Ma sul Titano l'educazione alla prevenzione è radicata da tempo: dal 1993 l'ISS fa screening con chiamata attiva per le donne dai 40 anni. Nel 2020: 4848 mammografie, nel 2021 sono già 6275, recuperando l'arretrato imposto dal Covid. E' il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta a descrivere l'eccellenza della senologia, ma anche la dimensione dell'incidenza tumorale – 50 neoplasie nel 2020, 58 quest'anno – richiamando l'attenzione sull'importanza della ricerca, della prevenzione e della diagnosi precoce e, in parallelo, sull'apporto che l'associazionismo dà al lavoro dell'ISS e dell'Ospedale.

Ottobre che si tinge di rosa per un messaggio: “la prevenzione è un'arma in più contro la malattia” – dice il Presidente dell'ASDOS Mara Valentini. Ricorda la passeggiata rosa, domani dalle 14 da piazza Sant'Agata fino al Pianello, richiama il lavoro in sinergia con il team senologico dell'Ospedale ed è proprio Antonio Battistini dell'Unità di Radiologia a tracciare un quadro d'eccellenza, fra progressi e risultati raggiunti, anche grazie all'efficacia del lavoro di un gruppo multidisciplinare, “in una lotta – dice - fatta insieme”.

Nelle parole dei Capi di Stato, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, tutto il riconoscimento per la collaborazione tra strutture pubbliche e volontariato, ricordando l'importanza dell'investimento nella ricerca, da affiancare alla consapevolezza del valore della prevenzione, guardando alle donne di Asdos come “le testimoni – dicono i Capi di Stato – di come sia possibile vincere la malattia e non essere sole, trovando nella condivisione la forza di superare i momenti difficili”.

Nel video, le interviste al Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta e al Presidente ASDOS, Mara Valentini