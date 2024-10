Ottobre Rosa, Associazione oncologica in udienza: obiettivo Oblio oncologico e Hospice

Da più di 30 anni accanto a chi soffre. L'Associazione oncologica sammarinese, nota per la sua attività di assistenza domiciliare e di prevenzione, in udienza dai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, in occasione della chiusura dell'Ottobre Rosa. Al centro dunque la sensibilizzazione sui tumori femminili, in particolare quello al seno. Proprio 31 anni fa, quando nasceva l'Aos partiva anche la prima campagna di screening senologico sul Titano. Volontariato fiore all'occhiello di San Marino: l'empatia offerta dagli operatori viene definita dalla Reggenza “balsamo del cuore e dello spirito di chi soffre”. A introdurre l'udienza il segretario Stefano Canti, in rappresentanza della collega Mariella Mularoni, impegnata a Copenaghen con l'Oms. Poi la parola all'associazione che, alla presenza del reparto di Oncologia e di Senologia Iss, ricorda come controlli e diagnosi precoce consentano indici di guarigione al 90%. In queste settimane al via anche la campagna di prevenzione per il tumore alla prostata, con la distribuzione di melograno: frutto ritenuto utile al contrasto della patologia. Previsto anche un appuntamento informativo con gli esperti. Tema caro all'Aos è poi il Diritto all'oblio oncologico, legge di iniziativa popolare, presto all'esame del Consiglio. "Dovrebbe andare in prima lettura in questa sessione consiliare - spiega Maria Grazia Angeli, presidente Associazione Oncologica Sammarinese - speriamo che passi con la maggioranza perché è una cosa che interessa tutti i cittadini".

Altro progetto, questo purtroppo fermo al palo da un anno, è l'Hospice oncologico, spazio dedicato ai pazienti per dare loro calore e privacy nell'ultima parte della loro vita. Per l'associazione una questione di umanità e dignità: "Purtroppo sì - continua la Angeli -, l'Hospice è ancora fermo al palo e l'Iss dovrà trovare, speriamo quanto prima, una location adatta dove poterlo fare. Noi abbiamo già a disposizione una cifra che è stata raccolta con le Grand galà l'anno scorso, poi diversi cittadini hanno comunque continuato a donare. Restiamo in attesa".

Nel video le interviste a Maria Grazia Angeli, presidente Associazione Oncologica Sammarinese

