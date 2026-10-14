Ottobre Rosa, la moda incontra la solidarietà: in passerella le donne operate al seno Da Giorgia Boutique una sfilata speciale con pazienti, medici e infermiere. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto ad ASDOS per sostenere la diagnosi precoce.

Benessere, consapevolezza e solidarietà per una delle iniziative nel mese della prevenzione del tumore al seno, organizzate da Giorgia Boutique, Soroptimist San Marino e Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno. Nei locali di Giorgia Boutique, una sfilata di moda che ha portato in passerella donne operate al seno, affiancate da operatori sanitari – medici e infermiere – coinvolti nelle iniziative di Ottobre Rosa.

Un momento di condivisione e sensibilizzazione, fortemente voluto da Francesca Barbieri, titolare della boutique e presidente del Soroptimist San Marino, per ricordare che la malattia può cambiare il corpo, ma non cancellare bellezza, femminilità e dignità. Una passerella diventata simbolo di fiducia, rinascita e vicinanza tra pazienti e personale sanitario, accolta da un pubblico numeroso e partecipe.

L'iniziativa ha avuto anche una finalità benefica: parte del ricavato delle vendite sarà devoluto ad ASDOS per contribuire all'acquisto di un software basato sull'intelligenza artificiale, a supporto della diagnosi precoce del tumore al seno, destinato all'Ospedale di Stato di San Marino.

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