Ottobre rosa: la rinascita di Roberta, le cicatrici d'oro e una foto che parla alle donne La foto che ritrae la giovane sammarinese ha vinto un concorso fotografico, ora mostra itinerante

Impreziosire le cicatrici con oro in polvere, come si fa in Giappone per riparare un vaso rotto. La foto, che ritrae Roberta Valentini, è esposta in questi giorni al policlinico Gemelli. La giovane sammarinese, che una anno fa per 'l'Ottobre Rosa' venne a parlare nei nostri studi dell'importanza della prevenzione, è stata ritratta dalla fotografa riminese Elisabetta Acquaviva per la mostra "Scatta la rinascita", a cura dell'Associazione Loto. E rinascita è stata. Ora Roberta, come racconta in questa intervista, è quasi uscita dal percorso ospedaliero ed ha di nuovo i capelli. Con questa foto che valorizza le cicatrici, vissuto da condividere, sta portando il suo messaggio di rinascita nei day hospital dei principali ospedali italiani. Luce dorata nel momento buio della malattia "E' importante parlare alle donne, perché vedete i capelli crescono. Mi sentivo gonfia, ero pelata e senza sopracciglia. Eppure in questa foto mi vedo bella"

Nel video l'intervista a Roberta Valentini

