Ottobre Rosa, "Oltre la cura": le storie di chi ha vissuto il tumore al seno

L'intervista a Maria Grazia Angeli (presidente Aos)

Quando si parla di questi temi, quando si va in profondità, è difficile non emozionarsi: si entra nella storia e si rimane coinvolti. Così è stato per il pubblico della Sala Joe Cassar a Borgo Maggiore: piena per l'evento “Oltre la cura”. Più che medicina, umanità nelle parole delle tre donne che hanno raccontato la loro esperienza, a tu per tu con il tumore al seno. Sono le stesse che, in compagnia di altre 9 ex pazienti, hanno partecipato alla mostra fotografica “Ri-belle” di Elisa Giorgetti, in collaborazione con il Lions club San Marino, a Palazzo Sums dal 18 ottobre.

"C'è stato chi ha raccontato di essersi ritrovata con un qualcosa di molto più grande di lei - riporta Maria Grazia Angeli, presidente Aos -, però lei era abbastanza allegra. Quindi si è comportata come se non fosse successo niente, anche perché doveva proteggere la madre, il marito, la figlia. Un'altra ha detto che per lei è stato abbastanza scioccante, perché era anche molto più giovane. Ha dovuto dirlo al marito, dirlo al bambino. L'altra signora ha detto che era in pensione e quindi si è ritrovata a casa. Ciò l'ha portata a pensare 'se fossi stata al lavoro magari la cosa sarebbe stata più semplice, ero lì che ci pensavo', però per fortuna è andato tutto bene. Quindi l'importante è loro fossero tutte lì a dire "ok ce l'abbiamo fatta".

Unire voci, esperienze e nuove prospettive per promuovere la prevenzione e la consapevolezza su questo tema. In sala anche medici esperti del settore per illustrare progressi della ricerca e aggiornamenti clinici. L'Associazione oncologica sammarinese, organizzatrice della serata, coglie l'occasione per ringraziare coloro che hanno donato con il 3x1000: "È grazie a loro che noi possiamo organizzare anche questi eventi - conclude Angeli -. Oltre ad avere cinque infermiere che passano nelle famiglie del malato oncologico e la psico-oncologa che riceve presso il domicilio dei pazienti e presso il nostro studio. Perché se non ci fossero effettivamente i sammarinesi che donano il 3x1000 noi non ci saremmo".

Nel video l'intervista a Maria Grazia Angeli (presidente Aos)








