Ottobre rosa: presentato il concorso d’arte al servizio della prevenzione senologica

Arte e innovazione si incontrano in un progetto innovativo che trasforma la creatività in strumento di sensibilizzazione sanitaria rivolta alla prevenzione dei tumori femminili. “Anima e corpo: le trasformazioni, i segni, le diverse dimensioni della bellezza femminile” il titolo del concorso, bandito dagli Istituti Culturali in collaborazione con l'ISS, che rappresenta un approccio originale della prevenzione dei timori femminili attraverso un linguaggio non convenzionale. Possono partecipare al concorso tutti I maggiorenni attraverso opere di pittura, fotografia, disegno, grafica o tecnica mista. Le candidatura dovranno essere presentate entro le 12:00 del 30 aprile 2026. Concorso realizzato grazie al sostegno di Marlù e Giorgia Boutique.

"Sensibilizzare le persone attraverso l'arte è molto più semplice - fa notare Meris Monti - perché è un linguaggio veramente che va diretto, ha un potere comunicativo diretto con il pubblico e quindi l'idea poi di coinvolgere artisti sanmarinesi e nonna a misurarsi con questo tema della figura femminile non sempre solo intesa come icona astratta di bellezza, ma come donna vera che vive, che ha un'anima e un corpo, che ha sul corpo i segni della sua esperienza e delle fatiche sopportate e che può dare proprio con la sua capacità di vivere in questa condizione un aiuto a tutte le persone che, come lei, possono avere esperienze difficili".

“In evoluzione importante nel nostro approccio alla comunicazione sanitaria - afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità - per raggiungere l’intera comunità con una modalità diversa e più coinvolgente". "L'integrazione dell'arte nell'ambiente sanitario non è solo un abbellimento degli spazi, ma uno strumento terapeutico e di comunicazione scientificamente riconosciuto" aggiunte Claudio Vagnini, direttore generale ISS. "Qui a San Marino - riporta Stefania Larghetti, Responsabile Diagnostica Senologica ISS - abbiamo la fortuna di avere un programma di screening che è già attivo da tanti anni e in tanti anni le donne si sono sensibilizzate, hanno imparato a partecipare, hanno capito l'importanza di tutto questo allo scopo di preservare la propria salute. Quindi noi abbiamo tassi di adesione molto alti, intorno all'80%. Sono circa 8-9 mila donne quelle che passano tutti gli anni nell'ambulatorio di diagnostica mammografica per sottoporsi alla mammografia".

Nel servizio le interviste a Meris Monti e Stefani Larghetti (Responsabile diagnostica senologica ISS)








