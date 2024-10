TTG Outdoor, eventi, enogastronomia e sinergie: San Marino guarda al turismo che verrà In primo piano anche il tema aeroporto Rimini San Marino. Tra le novità dell’edizione 2024 della fiera il turismo nautico

San Marino si mette in mostra al TTG tra gli oltre 2.700 espositori e buyer provenienti da 75 paesi del mondo. Focus sui fiori all'occhiello del territorio e le innovazioni per restare aggiornati ed attrarre fasce turistiche sempre più vaste.

"San Marino - evidenzia Annachiara Sica, direttrice Ufficio del Turismo - offre in questa fiera, come in tutti i palinsesti internazionali in cui interfacciamo, molteplici prodotti turistici. In particolare abbiamo un'ampia gamma di prodotti outdoor per tutti i turisti che amano lo sport e l'aria aperta. Un calendario eventi ricchissimo che ormai copre quasi tutte le giornate dell'anno. L'enogastronomia, altro punto forte del nostro territorio e di tutti i territori limitrofi. Oltre ovviamente la sua storia che da sempre e speriamo per sempre richiama tantissimi visitatori ogni anno".

In primo piano anche il tema aeroporto Rimini San Marino e le sinergie turistiche con la Riviera: "Noi vogliamo continuare a lavorare in questa direzione - afferma Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini - c'è da lavorare tanto sul nostro aeroporto che è di proprietà dei privati, però si sta facendo qualcosa di importante. I frutti li vedremo da qui a un anno, ci sono delle belle sorprese in vista".

Tra le novità dell'edizione 2024 della fiera il settore del turismo nautico la cui crescita, stima l'Organizzazione Mondiale del Turismo, è destinata ad aumentare del 57% entro il 2030.

"Finalmente il turismo nautico - sottolinea Francesco DI Filippo, vicepresidente vicario Assonautica italiana - diventa segmento turistico e quindi il navigatore, il diportista è un turista a tutti gli effetti. C'è una fiera che dedica finalmente una sezione alla nautica da diporto perché non c'è solo il diportista che ha la barca, ma c'è anche coloro che affittano la barca che sono tra l'altro numeri grandissimi e come tutti i turismi ci sono le fasce luxury come ci sono le fasce di tempo libero o di pratica sportiva".

Nel servizio le interviste ad Annachiara Sica (Direttrice Ufficio del Turismo), Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini) e Francesco Di Filippo (vicepresidente vicario Assonautica italiana)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: