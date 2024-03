#FOCUSALUTE Ovaio Policistico e gravidanza, cosa c'è da sapere. L'esperto spiega sintomi, cause e cure per trattarlo E' caratterizzato dalla presenza di numerose cisti follicolari nelle ovaie che spesso portano ad anovulazione o a ovulazione irregolare. Fondamentale curare la Pcos per evitare infertilità, sindrome metabolica, diabete e problematiche cardiovascolari.

Ovaio Policistico e gravidanza, cosa c'è da sapere. L'esperto spiega sintomi, cause e cure per trattarlo.

La sindrome dell'ovaio policistico (PCOS, Poly-Cystic Ovary Syndrome) è un disordine ormonale piuttosto comune nelle donne in età fertile. Spesso causa un'alterazione del ciclo mestruale, oltre ad altri fastidiosi sintomi, e rappresenta una delle cause più comuni di infertilità. Fra i fattori di rischio può esserci la familiarità - come l'avere una madre o una sorella che ne soffrono - e può associarsi a modificazioni del metabolismo, come la resistenza all'insulina.

Luciano Onder ha intervistato nella scorsa puntata de "La Casa della Salute", Antonio Simone Laganà, Professore in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli Studi di Palermo per capire meglio cosa è questa sindrome, quali sono le cause e quali sintomi provoca.

Professore, che cosa è e come si presenta l'Ovaio Policistico?

La sindrome dell’ovaio policistico è un’alterazione endocrino metabolica, la più frequente in età riproduttiva. A seconda, si parla di un 5-18% di donne affette da questa sindrome che ha un impatto specifico sulla fertilità femminile, sul metabolismo e sul profilo estetico femminile.

La donna affetta da ovaio policistico che problemi si ritrova?

La Consensus Conference di Rotterdam, nel 2003, ha identificato dei criteri per la diagnosi. Infatti, per poter fare la diagnosi dell' ovaio policistico, abbiamo bisogno di almeno 3 criteri su tre dei seguenti:

Mancata ovulazione (oligo/anovulazione) Iperandrogenismo clinico o biochimico Ovaie con microcisti all’ecografia

Ci sono diversi tipi di ovaio policistico? Come si differenziano?

Assolutamente sì, palavamo prima dei tre criteri diagnostici. Abbiamo 4 fenotipi di donne affette da sindrome dell'Ovaio Policistico:

Il fenotipo A è quello che presenta tutti e tre i criteri diagnostici;

Il fenotipo B presenta iperandrogenismo e mancata ovulazione;

Il fenotipo C presenta iperandrogenismo e ovulazione;

Il fenotipo D non ha iperandrogenismo.

Parliamo ora delle manifestazioni estetiche dell’ovaio policistico. Quali possono essere?

Principalmente sono dovute all’iperandrogenismo, un aumento degli ormoni androgeni che nella donna può provocare irsutismo, acne, alopecia e seborrea. Non solo: l’iperandrogenismo altera nella donna la fisiologia dell’ovaio e può comportare infertilità.

Le donne con ovaio policistico hanno anche insulino-resistenza. Che significa?

Assolutamente si. Il 75% delle donne con ovaio policistico presenta insulino-resistenza, quindi una resistenza all’insulina. Cosa succede in questi casi? Che l'organismo ha un meccanismo compensatorio e le cellule β del pancreas producono più insulina.

Quindi l’ovaio policistico è una malattia che presenta tanti tipi diversi di manifestazioni?

Assolutamente sì. In questo caso dipende dal fenotipo. Infatti si dovrebbe parlare teoricamente di vera e propria PCOS solo nel fenotipo D di malattia, quello che non presenta iperandrogenismo e insulino-resitenza, presente invece nei fenotipi A, B e C.

Le cure: quali sono i primi passi per una paziente che si rivolge a lei?

Ci sono tre strategie terapeutiche:

La prima prevede un cambiamento dello stile di vita, quindi una dieta sana e attività fisica; L'approccio farmacologico; L'approccio non farmacologico;

Si può guarire da un ovaio policistico o è una malattia cronica che si ripresenta in continuazione?

Per quanto riguarda l’approccio farmacologico, potremmo utilizzare una pillola contraccettiva - quindi un contraccettivo orale combinato - che, però, può avere degli effetti collaterali come aumento ponderale, aumento dei trigliceridi, può causare ipertensione e ovviamente non può essere utilizzata in pazienti che cercano la gravidanza. L’altro approccio farmacologico è la metformina, un insulino-sensibilizzante che funziona molto bene nelle pazienti con sindrome dell’ovaio policistico ma che è gravata, anch’essa, da effetti collaterali quali - per esempio- disturbi gastrointestinali (come dissenteria e crampi addominali).

Si parla adesso di un nuovo farmaco: l'inositolo. Che cosa è e che effetti dà?

E’ un polialcol insulino-sensibilizzante come la metformina e viene utilizzato per il trattamento della sindrome dell’ovaio policistico. Le linee guida internazionali e i dati più robusti in letteratura indicano che i due stereoisomeri da utilizzare in questo caso specifico sono il myo-inositolo e d-chiro inositolo in rapporto di 40:1, ovvero il rapporto che ci conferisce i maggiori benefici terapeutici con questo tipo di sindrome.

Tra le tante cure, le donne affette da questo problema hanno bisogno di un supporto o di un aiuto psicologico? Come può essere organizzato?

Assolutamente sì. Infatti le linee guida maggiori presenti in letteratura ci indicano di trattare queste pazienti mediante un approccio multidisciplinare, con un ginecologo esperto in fattori endocrinologici, un esperto di infertilità e riproduzione assistita e anche uno psicologo, nel caso in cui la donna presenti - per esempio - iperandrogenismo, quindi tutti i sintomi legati - quali irsutismo o alopecia - per permettere un buon riscontro con la propria body image.

La donna con Ovaio Policistico può avere dei figli?

Assolutamente sì. Il problema maggiore è che alcune donne con ovaio policistico non riescono ad ovulare. Nel momento in cui c’è un alterazione del parametro dell’ovulazione è chiaro che queste pazienti rimangono incinte molto meno facilmente. In questi casi ci può essere un ricorso alla riproduzione medicalmente assistita per cui l'ovulazione viene guidata farmacologicamente, sopperendo così al problema infertilità che si ha in una parte di queste pazienti.





IL LINK PER RIVEDERE LA PUNTATA: https://www.youtube.com/watch?v=p9ySWaRCXSI.

Fra i temi trattati anche:

- Angiologia e medicina vascolare,

- Tumore alla mammella,

- Tumore al polmone

- Chirurgia refrattiva con laser per correggere i difetti di vista.

Questa sera alle 20.00 su San Marino Rtv non perderti una nuova puntata de "La casa della Salute".

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: