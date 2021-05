Pace attraverso l'arte: il Lions Club San Marino premia il talento dei ragazzi della Scuola Media

Il Lions Club San Marino premia la creatività degli studenti, con il concorso "Un poster per la pace". Nel weekend appena concluso la cerimonia per ringraziare i ragazzi della Scuola media di Serravalle che hanno espresso il loro ideale di dialogo tra esseri umani e la loro visione del mondo attraverso opere artistiche. Tema: "La pace attraverso il servizio". Si tratta di un concorso internazionale che ogni anno coinvolge 350mila giovani di oltre 75 Paesi. Il primo posto è stato assegnato ad Anita Carlini, del primo anno. Il suo disegno è stato inviato a Chicago, nella sede centrale del Lions Club International per la selezione finale.