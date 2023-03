SAN MARINO Pace e aiuti internazionali: a Palazzo Pubblico l'udienza dell'AVSI “L'azione solidaristica – sottolineano i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta – è certamente un aspetto insito nel popolo sammarinese che si rinnova nella storia"

Da 50 anni AVSI si occupa di progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 39 paesi del mondo. Solo nel 2021 sono stati 329 quelli realizzati rivolti a oltre 10 milioni di persone. L'associazione è presente anche in 5 regioni ucraine e in tanti altri scenari di guerra. “San Marino – afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – si è sempre caratterizzato per la sua tradizione di accoglienza e ospitalità, dettata da un forte sentimento umanitario e da un'innata vocazione a sostenere chi è in difficoltà”.

“L'azione solidaristica – sottolineano i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta – è certamente un aspetto insito nel popolo sammarinese che si rinnova nella storia ed è una tematica fortemente sentita in Repubblica così come quella del reciproco soccorso”. Solidarietà al centro dell'incontro pubblico “La profezia per la pace”, in programma questa sera alla Sala Montelupo di Domagnano.

Nel servizio l'intervista a Giampaolo Silvestri (Segretario Generale AVSI) e Elisabetta Arseni (Presidente della Cooperativa Culturale “Il Sentiero”)

