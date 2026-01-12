VATICANO Pace e dialogo interreligioso al centro dei colloqui tra Papa Leone e i Capitani Reggenti Il Segretario di Stato Luca Beccari: "Grande attenzione anche ai giovani"

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i Capitani Reggenti di San Marino, si tratta della prima udienza privata del nuovo pontificato. Momenti emozionanti, nel Palazzo Apostolico Vaticano, per la delegazione sammarinese guidata dai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, i primi Capi di Stato della Repubblica ad essere ricevuti in udienza privata da Papa Leone XIV. Insieme a loro, i Segretari di Stato agli Esteri e alle Finanze, Luca Beccari e Marco Gatti, l'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, e il presidente di San Marino Rtv Pasquale Valentini.

Affrontati i principali temi di interesse comune, dai valori della pace e del dialogo, al ruolo delle istituzioni nel promuovere il bene comune e la solidarietà internazionale. Sopra ogni altra considerazione, ribadite le eccellenti relazioni bilaterali esistenti, nonché il contributo della Chiesa nella società sammarinese.

Dopo lo scambio dei doni e l'invito, rivolto al Pontefice, a recarsi nella Repubblica di San Marino, la Reggenza, insieme al Segretario di Stato Beccari e all'Ambasciatrice Albertini, sono stati ricevuti a colloquio dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, alla presenza di monsignor Gallagher, Segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede. Non sono mancati riferimenti alle crisi internazionali in corso, come il conflitto in Ucraina, ma anche alla collaborazione nell’ambito della diplomazia multilaterale, sull’importanza del dialogo interreligioso nella promozione della pace. Confermata la necessità di un impegno congiunto fondato sul dialogo, sulla cooperazione e sul rispetto del diritto internazionale. A conclusione, la visita nei Musei Vaticani.

