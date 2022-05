Pace e salute, Ciavatta interviene all'OMS ricordando Hemingway

La pandemia finirà solo quando i vaccini raggiungeranno i paesi più poveri. E' questo il forte monito lanciato dall'OMS nella 75esima assemblea annuale, finalmente in presenza. Buona parte degli Stati sembrano essere tornati alla vita pre-pandemia, ma il senso di normalità - avverte il Direttore Generale - potrebbe portare il mondo ad "abbassare pericolosamente la guardia", in un momento in cui molti paesi hanno ridotto i test, all'oscuro della reale incidenza della malattia, che potrebbe quindi essere trasmessa più rapidamente, evolvendosi in nuove varianti più pericolose.

A Ginevra, tra gli oltre 100 ministri della salute mondiale, anche il Segretario Ciavatta, che ha incentrato il suo intervento sulla pace, tema della sessione, nella convinzione che l'OMS possa giocare un importante ruolo di dialogo tra le parti. “Le immagini di ospedali ridotti in macerie dai bombardamenti aggiungono preoccupazioni ad una situazione già di per sé degradata. Senza ospedali, senza personale sanitario, senza possibilità di svolgere procedure d’urgenza – ha detto Ciavatta - il bilancio di ogni conflitto rischia di tramutarsi in tragedia”.

Ha poi ricordato come “durante la prima guerra mondiale San Marino organizzò un ospedale da campo nel quale, nel luglio del 1918, ricevette le prime cure Ernest Hemingway. “Ogni soldato, ogni ferito civile di guerra potrebbe essere un futuro Hemingway che l’umanità non deve correre il rischio di perdere”.