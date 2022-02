DUBAI Padiglione San Marino raggiunge i 150 mila visitatori a Expo 2020

Padiglione San Marino raggiunge i 150 mila visitatori a Expo 2020.

Il numero di visitatori di Expo 2020 Dubai ha raggiunto oltre 11 milioni. Con 58 giorni e due settimane tematiche rimaste prima della fine della manifestazione, le presenze di questa settimana sono state incrementate dal concerto dei Black Eyed Peas, la musica del compositore premio Oscar AR Rahman e una sessione di domande e risposte con la star del Manchester United Cristiano Ronaldo, che ha visitato l'emirato durante una pausa dagli impegni calcistici.

In questo scenario il Titano raggiunge un traguardo importante anche per il Padiglione San Marino con 150 mila presenze dall'inizio della manifestazione. Secondo i dati raccolti dal questionario della app ufficiale “The Treasure of Domagnano” i visitatori provengono principalmente dall’Asia e dal Paese ospitante degli Emirati Arabi Uniti. Molti di loro non conoscevano la storia e la collocazione della Serenissima e sono risultati molto propensi a voler visitare la Repubblica dopo aver fatto il tour del padiglione accompagnati dal team dei volontari.

"Il traguardo delle 150.000 visite conferma il trend positivo di questa Expo - commenta il Direttore Letizia Cardelli - sia nella sua capacità di incuriosire e richiamare una presenza variegata di visitatori, sia nel conferire ai Padiglioni lo status di veri e propri punti di richiamo per ogni interesse: il Padiglione San Marino deve sicuramente parte del suo successo ai prodotti in vendita nello Shop, accuratamente selezionati per rappresentare la Repubblica nelle sue eccellenze, oltre che alla capacità del suo staff di far appassionare i visitatori alla storia del nostro Paese. Sono molti, infatti, a tornare, anche più volte, per acquistare nuovamente, per rinsaldare l'amicizia e per approfondire le informazioni ricevute: non mancano, infatti, anche investitori interessati ai possibili benefit che San Marino offre alle imprese”.

