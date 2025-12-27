ACCOGLIENZA Padre Faltas sui palestinesi a San Marino: "Non abbiate paura. Vogliono vivere in pace" Dopo due anni è stato un Natale col sorriso a Betlemme anche se dalla tregua a Gaza sono morte altre 400 persone

“Potete immaginare, per qualcuno che lascia Gaza, che è tutta macerie, con gente che muore di freddo e di fame, senza cure, medicine, cosa significa andare a San Marino? E' un Paradiso. Queste persone le abbiamo scelte noi. Sappiamo chi sono ed è gente che vuole vivere in pace. Vogliono essere curati. E nel momento in cui potranno tornare nel loro Paese, a Gaza...torneranno volentieri”.



Con queste parole, Padre Ibrahim Faltas, amico di San Matino e figura di primo piano nella “Custodia di Terra Santa”, si rivolge a chi, specialmente sui social, ha espresso contrarietà rispetto alla decisione di accogliere in Repubblica trenta profughi palestinesi Intanto, nonostante la tregua dichiarata, a Gaza e in Cisgiordania, si continua a morire anche a Natale: “Da quando c'è la tregua – prosegue Padre Faltas – più di 400 persone sono morte, solo a Gaza. In Cisgiordania la situazione non è buona. Ogni giorno ci sono scontri, problemi coi coloni...ma abbiamo voluto festeggiare lo stesso per Natale, ed è stato un giorno meraviglioso. Da due anni non c'era gioia ed era tutto triste, ma quest'anno tutti hanno partecipato. 24 gruppi di scout, 4.500 persone, soprattutto bambini hanno assistito all'ingresso del Patriarca e tutti erano contenti. Finalmente abbiamo visto il sorriso e la gioia”.



