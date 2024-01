Padre Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di San Marino"

Nel video l'intervista a Padre Ibrahim Faltas

100 giorni di morte, buio e violenza. A Sogliano sul Rubicone per partecipare ad una conferenza sul conflitto in Terra Santa, organizzata da Comune e centro internazionale per la Pace “Mons Pietro Sambi”, Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa, mette al centro la fame e la sofferenza delle persone, il disorientamento e la solitudine dei bambini. “Ne sono morti più di 10mila, altri 40mila sono rimasti orfani”. E fa un appello a San Marino “che ha fatto tanto per i bimbi di Betlemme”.

Padre Ibrahim chiede che San Marino faccia pressione sulla comunità internazionale, è uno stato piccolo ma conosce la complessità della nostra realtà, ha fatto il bene di tanti bimbi ed è stato in grado di rapportarsi bene sia con i palestinesi che con gli israeliani. E' benvoluto da tutti” “ E di pace pace c'è bisogno in una situazione in cui, ricorda “stanno male tutti: musulmani, cristiani ed ebrei”. Un legame, quello con San Marino, evidente nella presenza alla conferenza del Vescovo di San Marino Montefeltro Andrea Turazzi, dell'ambasciatore di San Marino in Vaticano Alessandra Albertini, di Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, che meno di un anno fa, durante il loro semestre d Capi di Stato si recarono in visita privata in Terra Santa, dei membri dell'Associazione Il Sorriso, la cui missione si è caratterizzata per anni nel dare un futuro ai bimbi dell'orfanotrofio “La Creche” di Betlemme.

E nel ribadire la necessità di uno sforzo diplomatico per trovare un accordo per una pace vera e duratura, Padre Ibrahim Faltas ricorda ai sammarinesi che oggi, la Striscia di Gaza, è una Cresche a cielo aperto.

