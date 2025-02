PALESTINESI E ISRAELIANI Padre Ibrahim Faltas: "Due popoli due Stati, unica soluzione possibile" L'appello del Vicario della Custodia Francescana di Terra Salta alle parti in conflitto e alla comunità internazionale: "Impegnatevi di più"

"Non c'è spazio per il perdono, solo odio e vendetta": Padre Ibrahim Faltas, da San Marino in occasione del 25° anniversario dell'associazione Progetto Sorriso, ai microfoni di Rtv torna a scuotere la comunità internazionale sull'unica soluzione possibile: "Due popoli due Stati".

"L'unica possibilità è due popoli e due Stati, non c'è un'altra soluzione, solo questa. Lo ha detto il Vaticano, lo hanno detto anche tutti i potenti del mondo, quando è iniziata questa guerra tutti sono venuti in Terra Santa, tutti hanno detto che non c'è un'altra soluzione, soltanto due popoli e due stati, ma lo devono fare, - tuona il Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa - devono fissare una data, devono fare, devono impegnarsi di più, devono obbligare le due parti a stare insieme, a tornare al dialogo, a tornare a un tavolo, così possono risolvere tutti i problemi, non c'è un'altra soluzione; è quello che abbiamo detto noi, lo ha detto il Vaticano, solo la voce del Santo Padre, la voce di Papa Francesco, lui solo dall'inizio di questa guerra gridava, "cessate il fuoco", la guerra è una sconfitta per tutti, ma nessuno lo ha ascoltato, nessuno ha ascoltato, e questa è la conseguenza, tantissimi morti, e poi la vendetta, è impossibile continuare così, è impossibile che non ci sia la comunità internazionale, tutti sono convinti, ma devono fare qualcosa, adesso nessuno parla, nessuno dice niente, e in questa situazione che viviamo, stiamo malissimo, tutti stanno male, e quelli che pagano le maggiori conseguenze sono bambini, donne, anziani, disabili, solo loro che pagano la conseguenza di questa maledetta guerra".

Nel video l'intervista a Padre Ibrahim Faltas.

