Padre Ibrahim Faltas, l'appello di pace da San Marino Il vicario della custodia di Terra Santa è stato ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti. Stasera convegno a Valdragone, promosso da Ass Progetto Sorriso

Padre Ibrahim Faltas, l'appello di pace da San Marino.

Padre Ibrahim è stato ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti, “Gerusalemme è pace” ha detto, portando a San Marino l'appello di Papa Francesco, col quale ieri a Verona ha condiviso l'emozione della benedizione de l'Abbraccio, la statua di Cristo che il frate francescano porterà in Terra Santa. La quindicesima stazione, dimensioni imponenti, per svettare, guardando oltre alla morte Padre Ibrahim tornerà ad incontrare il Papa il 25 e 26 maggio maggio, per la prima Giornata mondiale bambini e bambine: con lui i bimbi della Terra Santa, compresi quelli di Gaza in cura negli ospedali pediatrici italiani. Un modo, come l'abbraccio della XV stazione, per guardare avanti. A dieci anni esatti dalla visita di Papa Francesco in Terra Santa.

Nel video l'intervista a Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: