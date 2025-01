TERRITORIO “Paesi che vai”: il programma Rai di Livio Leonardi fa tappa a San Marino in una coproduzione con RTV Livio Leonardi racconta il territorio e la storia della Reggenza: “Siamo stati i primi a portare questa tipologia di formato”. Programma in onda ogni domenica pomeriggio su RAI2 dalle 14.00 alle 15.00.

Il territorio raccontato nei suoi molteplici aspetti tra storia, architettura, cultura e tradizioni: è il filo conduttore di ogni puntata di “Paese che vai”, programma condotto ed ideato da Livio Leonardi. Dopo sette anni torna a San Marino, sulle tracce dei Capitani Reggenti.

"Una puntata piuttosto complicata - racconta Leonardi - un po' per le temperature, un po' per le poche ore di luce. Poi abbiamo, grazie all'impegno di tutte le persone qui di San Marino, alle Istituzione, scene come quella di domani con 30 figuranti che sono tutti balestrieri con le loro storie personali e con la storia che si portano dietro come corpo di guardia. Paesi vuole questo, cioè da quando è in onda, circa 13-14 anni, siamo stati tra l'altro i primi ad usare il sistema drone, che all'epoca era un drone sperimentale".

Nel servizio l'intervista Livio Leonardi

