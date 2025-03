Pagina promette abbonamenti ai mezzi pubblici sammarinesi per due euro, ma è una truffa

Una nuova truffa circola sui social, promettendo abbonamenti illimitati ai mezzi pubblici di San Marino a soli 2 euro. La pagina fraudolenta "Mezzi Pubblici San Marino" pubblicizza un'offerta inesistente di una linea di trasporti, invitando gli utenti a cliccare su un link con quiz. Si tratta di una truffa che per sottrarre fondi e dati personali agli utenti. La raccomandazione è non cliccare nei link e non fornire dati in siti di questo tipo. La truffa, per modalità, è similare a quella dei finti bagagli venduti a due euro dall'"Aeroporto di San Marino", emersa ieri sul web.