Palazzo Graziani: inaugurata la mostra "Fiorito" di Gabriele Gambuti

Nell'esposizione presenti 80 opere inedite dell'artista, tutte in ceramica, con diversi soggetti rappresentati dipinti con salti cristallini.

di Giacomo Barducci
3 set 2025
Inaugurata a Palazzo Graziani la mostra “Fiorito” dell'artista sammarinese Gabriele Gambuti. Presenti al taglio del nastro il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini e il dirigente degli Istituti Culturali Vito Testaj. Mostra aperta ogni giorno, dalle 10 alle 18, fino al 28 settembre. Nell'esposizione presenti 80 opere inedite dell'artista, tutte in ceramica, con diversi soggetti rappresentati dipinti con salti cristallini.

Proprio i colori, nelle intenzioni dell'artista, sono il mezzo utilizzato per dare profondità alle opere. “Gambuti – evidenzia il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – incarna la creatività e l'anima culturale di San Marino e questa mostra rappresenta un viaggio emozionale nel ricordo e nella memoria”.




