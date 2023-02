EDUCAZIONE Palazzo Pubblico: focus sulla scuola nell'udienza dell'Associazione Uno di Noi Confronto sull'Istanza d'Arengo per l'introduzione del consenso informato preventivo e l'evento “emergenza educativa". Il Segretario Andrea Belluzzi: "Scuola sammarinese equidistante dagli estremismi"

Tutela e promozione della vita di ogni essere umano. È il fine dell'Associazione “Uno di Noi” che si è presentata ai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Nel corso dell'udienza focus sulla scuola con l'istanza d'arengo per l'introduzione del consenso informato preventivo dei genitori e l'evento “emergenza educativa: un patto di corresponsabilità scuola-famiglia”.

"La nostra associazione è nata solo l'anno scorso a marzo - sottolinea Chiara Benedettini, presidente Uno di Noi - siamo quindi giovani ma molto volenterosi. In particolare un ultima iniziativa che abbiamo messo in campo, sollecitate dall'emergenza educativa nata a seguito della legge sull'aborto, e l'istanza d'arengo che abbiamo presentato ad ottobre. Istanza presentata a nostro tramite da oltre 90 cittadini sammarinesi che tende a riconoscere il consenso informato preventivo dei genitori per tutte quelle attività curricolari e non curricolari quando queste attività vanno ad intaccare la libera scelta dei genitori nell'educazione dei figli e il ruolo primario della famiglia".

Dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi rimarcato come la scuola sammarinese “possa considerarsi un'eccellenza perché negli anni è riuscita ad essere equidistante dagli estremismi e a rappresentare la società in tutte le sue articolazioni. “L'opera di informazione – afferma – non può essere percepita come una minaccia, un'emergenza educativa, ma un'opportunità per crescere e ampliare i propri orizzonti”.

“Le tematiche di contemporanea sensibilità – evidenziano i Capitani Reggenti - relative a etica, educazione e identità della persona, sono al centro di dibattiti e convegni e sono altresì tema importante di confronto il valore della famiglia, l'importanza del ruolo genitoriale nella educazione e nella crescita armonica dei figli”.

Nel servizio l'intervista a Chiara Benedettini (Presidente Associazione Uno di Noi)

